Pretty Woman, domani al Fabbri musical sold out

Già tutto esaurito per il musical ‘Pretty Woman’ che sarà presentato fuori abbonamento domani alle 21 al teatro Diego Fabbri di Forlì. Scritto da Garry Marshall e J.F. Lawton, con musiche e testi di Bryan Adams e Jim Vallance, traduzione, adattamento e versi italiani di Franco Travaglio, regia di Carline Brouwer, il musical è stato lo spettacolo teatrale che ha registrato negli ultimi due anni il maggior successo in Italia. Ispirato al celebre film con Richard Gere e Julia Roberts, a teatro è interpretato da Beatrice Baldaccini, Thomas Santu, Giulia Fabbri, Andrea Verzicco, Cristian Ruiz e Lorenzo Tognocchi e mantiene lo stesso impianto di quando fu premiato nel 1991 col Golden Globe a Julia Roberts: al centro c’è infatti la storia d’amore di Vivian ed Edward con un’attenzione rivolta alla dignità della donna e alla forza dei sentimenti, una figura forte e stimolante per tutti. Vivan Ward è una giovane squillo che, dopo aver trascorso una notte con l’affascinante uomo d’affari Edward, viene ingaggiata come sua compagna per una settimana e, per questo, le vengono offerti 3000 dollari. Edward, su consiglio dell’amico e avvocato Philip, consiglia a Vivian di comprarsi gli abiti adatti per una cena d’affari con il capo di una grossa compagnia che Edward vuole acquistare. Vivian trova gli abiti giusti in una sartoria conosciuta dal direttore dell’albergo che le insegna anche i comportamenti da tenere in occasioni mondane come questa. Nel frattempo la relazione sentimentale fra Vivian ed Edward diviene sempre più stretta fino a raggiungere un vero amore anche se i due provengono da mondi completamente diversi. Informazioni: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it.

r.r.