Prevenzione del cancro al colon, scatta l’allarme: “Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva”

Forlì, 10 ottobre 2025 – Una città che eccelle in tanti àmbiti ma che, sulla prevenzione del tumore al colon-retto, resta indietro. A Forlì l’adesione allo screening si ferma al 38%, contro una media regionale del 53%, facendo del territorio il fanalino di coda in Emilia-Romagna. Per scuotere i cittadini dall’indifferenza, sabato 18 piazza Saffi si trasformerà in un grande laboratorio di salute con ‘Piazza Idea’, iniziativa promossa da Ausl Romagna con il Comune di Forlì.

Due le iniziative previste: “Abbiamo in programma un seminario alle ore 9.30, aperto a tutti, nel Salone comunale con numerosi esperti – spiega Francesco Sintoni, direttore del presidio ospedaliero – e alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche della salute, Massimo Fabi. Parteciperanno all’incontro anche gli studenti di alcuni istituti forlivesi. Parallelamente, in piazza ci saranno cinque ‘stazioni’ con gazebi allestiti da associazioni di pazienti e operatori sanitari, che daranno informazioni sulla prevenzione, la nutrizione, la preparazione intestinale, sedazione, endoscopia e colonscopia”. Il cancro del colon retto è il terzo tumore più frequente negli uomini e il secondo nelle donne. Il secondo come causa di mortalità in Emilia-Romagna e in Italia.

“Portiamo una sala endoscopica in centro per far capire che non si deve avere paura, sfateremo anche tanti tabù su questo esame – spiega Carlo Fabbri, direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, recentemente nominato anche professore dell’Università di Bologna –. Il tumore al colon retto è un’emergenza paradossale perché si può facilmente anticipare grazie al test del sangue occulto fecale, eppure ci facciamo sorprendere. Cominciamo a promuovere una serie di iniziative da Forlì perché la città sta perdendo un’opportunità unica”.

Lo screening gratuito consiste nella ricerca del sangue occulto nelle feci che, in caso di positività, garantisce l’accesso all’esame endoscopico nel giro di 30 giorni. “Vengono invitati con una lettera cartacea, sms e tramite fascicolo sanitario i residenti tra i 50 e i 74 anni. Con l’invito potranno ritirare il kit per raccogliere il campione di feci in tutte le farmacie, pubbliche e private, del territorio. Su 12mila forlivesi invitati nei primi sei mesi del 2025 solo 4mila hanno risposto all’appello. Aderire alla campagna ha dimostrato una notevole riduzione della mortalità e dell’incidenza del tumore al colon: -31% nuove diagnosi negli uomini e -27% nelle donne. Il ruolo dei medici di base e delle farmacie è fondamentale per promuovere lo screening. Per avere informazioni è possibile anche chiamare il numero verde 800.219.282”.

Sabato 18 in piazza sarà anche visitabile EndoRunner, un camper messo a disposizione da Fujifilm Healthcare dotato di tre stazioni endoscopiche che permetterà ai cittadini di conoscere da vicino le soluzioni più avanzate di cura. “Invito tutti a cogliere questa opportunità di controllo perché Forlì si tolga da questo ultimo posto nello screening del colon – sottolinea il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –. La cura di noi stessi è utile a tutta la comunità e non si può ignorare quanto sia semplice fare questo esame grazie al livello della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna, un’eccellenza di cui siamo orgogliosi”.