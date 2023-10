Prevenzione dei tumori al seno: a Cusercoli il castello color rosa

E’ in corso ‘Ottobre in rosa’, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno promosso dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Come ogni anno il Comune di Civitella ha aderito all’iniziativa colorando di rosa uno dei suoi simboli architettonici ovvero il Castello di Cusercoli (nella foto qui a destra), per ricordare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

"Con circa 60.000 nuovi casi in Italia, il carcinoma mammario si conferma – commenta il sindaco Claudio Milandri – anche quest’anno la neoplasia più frequente nelle donne, rappresentando circa il 30% di tutti i tumori. Attualmente la guarigione raggiunge quasi il 90% dei casi e questo risultato è stato possibile grazie alla disponibilità delle nuove tecnologie diagnostiche, dei trattamenti terapeutici efficaci, e della maggiore consapevolezza delle donne che partecipano alla prevenzione".

Il sindaco di Civitella rilancia quindi l’apppello della Lilt e delle istituzioni sanitarie: "Si ribadisce l’importanza di un forte e concreto impegno aderendo – specifica infatti – allo screening annuale, a partire dai 40 anni di età e fino ai 75, e un coinvolgimento attivo e diretto del mondo scolastico, per insegnare alle più giovani i corretti stili di vita e la pratica dell’auto esame".

o. b.