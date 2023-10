"Previsti 200mila euro per materiali scolastici"

Sono state presentate ieri in sede di Commissione consiliare le variazioni al bilancio che verranno poi discusse nel consiglio comunale del prossimo lunedì. Tra queste trovano ospitalità anche le somme di 236mila euro e 173mila inerenti alle luminarie e al videomapping per le prossime festività natalizie. Totale 409mila euro.

"Si tratta di una stima di spesa massima – ha spiegato l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani –. Non corrispondono in alcun modo alla spesa reale per luminarie e videomapping, che sapremo solo molto più avanti". L’assessore ha anche ribadito come sia volontà, espressa più volte, dell’amministrazione spendere meno dello scorso anno, ma senza rinunciare al Natale.

Nella stessa scheda di variazione al bilancio sono inseriti anche 200mila euro messi a disposizione delle famiglie alluvionate per l’acquisto di testi e materiale scolastico e ulteriori 12.000 euro a copertura delle rette dei centri estivi, sempre per le famiglie alluvionate. "Tutto questo al di fuori di quanto raccolto con le donazioni" ha specificato lo stesso assessore.

In un’altra voce di bilancio sono stati stanziati 120.000 euro per l’acquisto di materiale sportivo che andrà ad allestire la palestra per la ginnastica ritmica allestita, momentaneamente, presso i locali della Fiera di Forlì, in attesa che la palestra di via Isonzo, alluvionata, venga ripristinata.

Matteo Bondi