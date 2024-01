Previsti nuovi hangar : "Qui un polo europeo della manutenzione degli aerei"

Forlì Airport ha presentato a Enac il ‘Piano di sviluppo aeroportuale’ del Ridolfi: un documento corposo che riguarda i prossimi 15 anni dello scalo, suddivisi in tre fasi. Il primo quinquennio è vincolante, mentre i dieci anni successivi possono essere soggetti a mutamenti. Per quanto riguarda il traffico commerciale, ovvero il volume di passeggeri, nel 2023 sono stati 140mila. Tra 15 anni, nel 2038, si punta a quasi un milione di persone imbarcate. "Il numero di passeggeri che prevediamo di raggiungere entro la fine del 2024 è stimabile in circa 180mila – sottolinea Andrea Gilardi –, un aumento sul 2022 pari al 27%. Se l’anno scorso grazie a GoToFly hanno volato 40mila persone, nel 2024 stimiamo un incremento fino a 78mila".

Le fasi di sviluppo riguardano il terminal, le infrastrutture di volo e, in particolare l’area manutenzione, per la quale si prevede la costruzione di 5 nuovi hangar nei prossimi 15 anni con l’obiettivo di dare vita a "un centro di manutenzione aeronautica di prestigio europeo", come sottolinea Gilardi. "L’aeroporto di Forlì dispone di 70 ettari e la superficie effettivamente sviluppata è molto esigua rispetto al totale. Con la realizzazione di nuovi hangar arriveremo a costruire 829 metri cubi in più e rimarrebbe ancora molto spazio disponibile che ci rende appetibili per ulteriori investimenti".

Tra i primi passi in calendario ci sarà l’ampliamento dell’hangar già esistente che passerà da 1.950 metri quadrati a 2.650 per garantire anche il ricovero della coda. A questo seguirà la costruzione di un secondo hangar di 4.000 metri quadrati. Nella fase 3 ci sarà anche la costruzione di un parco fotovoltaico. "L’ampliamento dell’area imbarchi, nei prossimi cinque anni concorrerà a dare un nuovo look allo scalo che, di conseguenza, acquisirà anche autorevolezza".