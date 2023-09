Prima campanella. Ecco le fotografie dei nuovi alunni alle elementari

La prima campanella dell’anno scolastico 2023-2024 è suonata ieri. Un momento importante per tutti gli alunni, ma per alcuni addirittura memorabile, perché segna uno spartiacque fondamentale: parliamo dei piccoli studenti di prima elementare che, per la prima volta, si sono seduti dietro al loro banco e hanno affrontato il primo giorno della ‘scuola dei grandi’, pronti a entrare con coraggio ed entusiasmo in un mondo per loro del tutto nuovo. Come ogni anno, il Carlino ha chiesto alle famiglie di inviare una foto che immortalasse quel momento: un’occasione per conservare per sempre un ricordo a tutti gli effetti ‘da prima pagina’.

Nelle immagini che abbiamo raccolto in queste pagine, vediamo tanti visi sorridenti di bambini e bambine che, con indosso i loro grembiulini, si preparano a entrare per la prima volta nell’aula che, presto, sarà familiare come la loro stessa casa, ad ascoltare i loro nuovi insegnanti e a conoscere quei compagni con i quali stringeranno amicizie durature.

Nei loro occhi ci sono orgoglio, aspettative e un pizzico di emozione alla prospettiva di lasciare mamma e papà: tutti sentimenti che, un domani, ricorderanno con tenerezza insieme alle loro famiglie, magari proprio sfogliando una vecchia copia de il Resto del Carlino.