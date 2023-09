Prima consigliera del dopoguerra, la ’signora Lotti’ compie 100 anni

Giovedì scorso presso la casa di riposo Piccinini di Predappio Alta, si è svolta una grande festa per i 100 anni di Aurora Lotti. L’arzilla signora è stata festeggiata da figli, nipoti, pronipoti, dagli ospiti e dagli operatori della struttura e dal sindaco di Predappio, Roberto Canali. La signora Lotti è stata il primo e unico consigliere donna del primo consiglio comunale del dopoguerra, eletto nell’ottobre 1946, con a capo il sindaco socialista Benito Partisani, detto mastro Lupo (succeduto a Giuseppe Ferlini, sindaco dall’aprile 1944, nominato dal Cnl). Ricorda la centenaria: "Fui in consiglio comunale per il Partito comunista. Ero l’unica donna. Ma quando c’era da intervenire, nessuno riusciva a legarmi la lingua. Discutevo e battagliavo. Tutti però mi hanno sempre rispettata, compresi i consiglieri dell’opposizione, perché io rispettavo le idee degli altri e loro le mie. Anzi, in 5 anninessuno mi ha mai chiamato Aurora o Lotti, ma ‘la signora’, in segno di grande rispetto per le donne. Inoltre sedevo di fianco al sindaco. Altro che le volgarità di oggi e tutte le violenze contro le donne". La signora Lotti nella vita ha fatto per tanti anni "la donna dei lavori, comprese le pulizie della scale dei due grandi palazzi dove abitavo con mio marito Alceo, morto a soli 50 anni, e i miei figli Ileano e Dina". Commenta il sindaco Canali: "Nel fare gli auguri alla ‘signora’, l’ho ringraziata a nome mio e di quel consiglio comunale di cui lei ha fatto parte, partecipando attivamente alle battaglie importantissime del dopoguerra per la ricostruzione di Predappio". Alla domanda quale sia il segreto per arrivare a cent’anni, risponde: "Non avrei mai creduto di poterci arrivare, ma ringrazio Dio che è stato molto generoso con me".

Quinto Cappelli