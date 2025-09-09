Prima elementare 2025: mandate al Carlino le foto del primo giorno di scuola

Forlì, 9 settembre 2025 – Manca poco all’inizio dell’anno scolastico e torna la nostra iniziativa rivolta ai bambini che cominciano la scuola elementare. Chiediamo ai lettori di inviarci le foto del primo giorno della prima elementare 2025. Sarà un bel modo per fissare e conservare un momento forte nella vita di genitori e piccoli: realizziamo insieme, sull’edizione forlivese del Carlino, questa sorta di album delle nuove generazioni, alle prese con un momento importante della loro crescita. Come realizzare le foto? Si può inquadrare il piccolo alunna da solo, magari con grembiule e zaino. Oppure, insieme al bambino possono esserci anche i genitori. In ogni caso, le immagini vanno mandate a cronaca.forli@ilrestodelcarlino.it entro le ore 13 di lunedì 15 settembre.

Attenzione alle istruzioni per partecipare: le mail dovranno contenere nome e cognome dell’alunno, scuola e classe frequentata (esempio: Mario Rossi, 1ª C della scuola ‘Giuseppe Garibaldi’). In allegato, dovrà obbligatoriamente esserci un’autorizzazione firmata da entrambi i genitori che ci dia il consenso a pubblicare l’immagine (è sufficiente scrivere su un foglio, firmarlo, fargli una foto e allegarlo alla mail). Non pubblicheremo foto di altre classi che non siano la prima elementare; non pubblicheremo foto di altri anni (esempio: no prima elementare 2024).

Nell’oggetto della mail chiediamo di scrivere: primo giorno di scuola 2025. I lettori troveranno le loro foto sul Carlino di martedì 16 settembre, sull’edizione di Forlì.