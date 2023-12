Prima le frane poi il sisma. Ma non rinunciano al ’sì’

Il vero amore vince su tutto e non è di certo una frase retorica per Benedetta Marchi, tredoziese di 35 anni e Stefano Pini, 37enne di Milano. Il loro matrimonio era fissato per maggio, ma l’alluvione li ha costretti a rimandare di qualche mese, così hanno scelto settembre. Non avrebbero mai potuto immaginare che a quel punto sarebbe stata un’altra calamità a mettere loro i bastoni tra le ruote, ovvero il terremoto che ha avuto come epicentro proprio il paese della sposa, quello che avevano scelto per la cerimonia. I due, però, questa volta hanno deciso di convolare a nozze a tutti i costi, anche a patto di dover cambiare decisamente i piani: avrebbero dovuto sposarsi nella pieve di San Valentino, ma la chiesa (come molte altre in paese e nei dintorni) era stata dichiarata inagibile e, quindi, era inutilizzabile.

La soluzione era una sola e Benedetta e Stefano non hanno esitato, scegliendo di sposarsi sul prato della chiesa antistante la chiesa di campagna di Ottignana, in una commovente cerimonia (fortunatamente benedetta dal bel tempo) celebrata da don Massimo Monti, alla presenza di centinaia di parenti e amici. "Abbiamo deciso che la cosa principale era credere in noi stessi e nel nostro ‘sì’ davanti a Dio – hanno spiegato –. Questa è la scelta più importante della nostra vita e, nella forma che ha avuto, rappresenta anche un segno di speranza e di futuro, non solo per noi, ma per la comunità del nostro paese". Appena ufficializzato, così, l’amore di Benedetta e Stefano ha già superato tante difficoltà, dall’acqua al terremoto, dimostrando la sua solidità e la sua forza.