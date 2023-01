Prima marcia della pace, oltre 150 in corteo

E’ stata un successo la prima edizione della Marcia della Pace di Meldola promossa dalla Comunità cristiana cattolica meldolese e dal Comune. In testa al corteo, di oltre 150 persone, con al centro una grandissima bandiera della pace e la Luce di Betlemme partite dal rione Tranvay, il sindaco Roberto Cavallucci e don Enrico Casadio. Tanti i temi trattati sotto il loggiato comunale (guerra, immigrazione, crisi energetica) intercalati da canti religiosi, melodie di pace e preghiere. Tra le testimonianze, quella di Romano Paglia (presidente della Croce Verde ) che ha ricordato la popolazione ucraina in questi giorni con il freddo, il buio e l’assenza di cure mediche e poi dell’immigrata Zinab, marocchina musulmana, che ha ammonito: "chi uccide un uomo uccide l’umanità..."; Samuele Branchetti del circolo Acli, che ha avanzato una ipotesi di sviluppo per un progetto condiviso di comunità energetica per Meldola. Ha parlato anche Padre George della Comunità romena, dopo le letture di alcuni giovanissimi. E’ seguita la consegna al sindaco del messaggio di Papa Francesco per la 56ª Giornata mondiale della pace dal titolo ’Nessuno può salvarsi da solo – ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace’. E’ seguita la S. Messa nella collegiata di S. Nicolò con le autorità e i rappresentanti delle associazioni.

o.b.