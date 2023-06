Prima prova di maturità 2023: a Forlì si parte a singhiozzo

Forlì, 21 giugno 2023 - Maturità a singhiozzo per gli studenti forlivesi (qui le tracce dei temi usciti stamattina): c'è chi partirà domani, mentre altri attenderanno fino a lunedì prossimo. L'esame, tra l'altro, sarà solo orale, su disposizione del Ministero che ha voluto favorire i ragazzi delle zone alluvionate.

Le ragioni dello sfasamento delle date sono da ricercare in una circolare emessa dal direttore generale per l’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari che dice: “Si suggerisce la calendarizzazione della data di inizio dei colloqui sostitutivi delle prove non prima dei lunedì 26 giugno – si legge – fermo restando il rispetto delle competenze di ciascuna commissione in merito”.

In alcune scuole, così, tutti i ragazzi cominciano gli esami lunedì prossimo, come suggerito dal direttore generale, mentre in altre le singole commissioni hanno disposto diversamente, scegliendo date più vicine. Al liceo artistico e musicale Canova, ad esempio, due commissioni su tre partiranno venerdì, mentre al professionale Vassallo di Galeata le prove prendono il via domani.

La prova consisterà in una maxi interrogazione sul programma dell'anno nelle varie materie in esame, a seconda dell'indirizzo dell'istituto.