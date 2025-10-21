Prima si salva, poi muore. Dopo il fuori strada esce dalla macchina: viene travolto e ucciso

L’auto si blocca sul guardrail di destra. Gennaro forse è stato vittima di un colpo di sonno. La sua Ford Fiesta, qualche secondo prima, ha svirgolato a sinistra mentre procedeva verso Forlì, è rimbalzata sulla barriera di protezione di mezzeria e poi ha fermato la sua carambola dall’altra parte. Una Citroen si ferma. Scendono quattro ragazzi. Chiedono a Gennaro se va tutto bene. Lui è scosso. Ma va bene. A frantumare il dialogo, di colpo, sono i fari di un’altra macchina. Una Skoda Octavia, che passa in quel momento. E centra in pieno la Fiesta, balza di lato e travolge Gennaro Piscopo, 48 anni, napoletano d’origine, dal 2008 residente a Forlì dopo essere stato assunto da Start Romagna come autista d’autobus. Per Gennaro non c’è scampo. Morto sul colpo. Lievemente feriti sia il conducente della Skoda (28 anni), sia due dei ragazzi della Citroen che s’erano fermati per soccorrere Gennaro.

La tragedia si consuma alle 23.45 circa di domenica, su quello che un tempo si chiamava asse si arroccamento e oggi è invece la tangenziale che corre tra la Cava e la Ravegnana. Gennaro sbanda con la sua auto tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto. Proprio sul ponte che scavalca il fiume Montone. Illuminazione azzerata. Traffico non intenso.

A dare l’allarme sono proprio i ragazzi della Citroen. Il punto d’impatto poco dopo viene cinturato. La circolazione è chiusa. Gli agenti della Polstrada, per scrupolo, avvertono i vigli del fuoco del comando di viale Roma, che con le loro potenti fotoelettriche zoomano sulle acque del Montone, per verificare se altre persone siano state coinvolte nell’incidente e possano essere state catapultate sotto. L’esito è negativo. Gennaro in auto era solo.

"Non ho visto l’auto, non ho visto nessuno": sono le prime parole che il 28enne ha detto agli agenti della Polstrada. Che subito dopo hanno accompagnato il giovane agli esami medici di rito in ospedale, per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze psicotrope (tipo droghe varie) nel sangue. Sugli esiti dei test, per ora permane il riserbo degli inquirenti. Per il 28enne è comunque scattata in automatico l’accusa di omicidio colposo da incidente stradale.

In una nota Start Romagna piange il suo dipendente "fin dal 2008 impegnato sulle strade con impegno e dedizione al lavoro". Gennaro, non sposato, senza figli, lascia la sua famiglia d’origine.