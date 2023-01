Primarie Pd, ecco i militanti di Bonaccini

Con la presentazione ieri, presso il circolo Arci di via Garibaldi, del Comitato ’Forlì per Bonaccini- Energia Popolare’ e dopo l’inaugurazione di quello a sostegno di Elly Schein, avvenuto la settimana scorsa, entra nel vivo, sul territorio, la campagna elettorale per la nomina del segretario o segretaria al vertice del partito Democratico.

Una campagna, che si è detto, avrà, per lo più, una targa emiliano-romagnola e che raggiungerà il suo apice quando si attiveranno anche i comitati elettorali degli altri due candidati in corsa e cioè Paola De Micheli, emiliana, e Giovanni Cuperlo. Forti del sostegno dei cinque sindaci di Meldola, Modigliana, Galeata, Forlimpopoli, Santa Sofia e di una ventina di amministratori e amministratici locali, i promotori puntano sul valore della politica che si fa concretezza, che sta vicino ai cittadini, che sa ascoltare e interpretare le necessità. Secondo l’esempio, non a caso, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "E’ un momento difficile per il Pd – dice Mileni Garavini, sindaca di Forlimpopoli – ma una cosa risulta evidente e cioè il fatto che, nelle ultime elezioni amministrative, il partito ha sempre registrato un successo. Nei piccoli comuni ci si mette allo scoperto, bisogna ascoltare, interpretare le necessità e dare una risposta. Questa è la nostra diversità e il presidente Bonaccini ne ha dato prova". "Dobbiamo essere un partito popolare, non populista – dice Carla Cecchi, che fa parte del gruppo che ha promosso il Comitato –. Dobbiamo parlare alla testa e al cuore, non alla pancia delle persone. Dobbiamo essere un partito riformista e progressista, del ’se non ora quando’, della sanità pubblica, dell’Europa, del lavoro: se un aumento del Pil non darà un maggior benessere a tutti non sarà servito a nulla". Per Claudia Cattani "è necessario costruire un partito che sia progressista e riformista, aperto e popolare, che permetta alle persone si sentirsi parte di una comunità. Dobbiamo riconsiderare anche la forma partito, ma senza arrivare ad un cambio radicale. E, soprattutto, mettere al centro il lavoro".

E la necessità di indirizzare il dibattito attuale e le strategie future intorno al tema del lavoro, anzi "dei lavori", è convinzione di tutti gli organizzatori, che hanno contestualmente presentato anche un documento, frutto di una ricerca realizzata dal ’Comitato Forlì per Bonaccini - per i lavori e i lavoratori’.

"Abbiamo realizzato un’analisi sul lavoro del futuro – spiega Graziano Rinaldini – concentrandoci su quali sono le ipotesi e gli studi internazionali sul tema. È apparso recentemente sui giornali il fatto che in Italia abbiamo salari molto bassi: dopo di noi ci sono solo i Paesi dell’Est. Ed è così in tutti i settori lavorativi, anche tra i medici". Al contrario non si è fatto alcun cenno al tema dei diritti civili, che è uno dei cavalli di battaglia della concorrente Elly Schlein. "Quando si parla di lotta alla disuguaglianza – spiega Carla Cecchi – si parla anche di diritti sociali, economici e civili". Avviata la mobilitazione elettorale, si voterà nei circoli a metà febbraio, per arrivare alle primarie aperte il 26 dello stesso mese.

Paola Mauti