Primo caso di West Nile: “Ecco come si trasmette”

Forlì, 20 agosto 2025 – È stata colpita dal virus della West Nile, una donna forlimpopolese che ha trascorso le ultime ore ricoverata al Morgagni-Pierantoni. Ora è fuori pericolo e le sue condizioni sono in miglioramento.

Il suo è il primo caso conclamato dell’anno nel forlivese che, fino ad ora, era rimasto indenne. C’è da dire che solo una piccola parte delle persone colpite dal virus trasmesso dalla zanzara arrivano a una diagnosi, anzi: molte di loro non ne vengono nemmeno a conoscenza.

“Nella maggior parte dei casi – spiega Gian Luigi Belloli, direttore dell’unità operativa dell’Igiene Pubblica – le persone colpite sono asintomatiche. Solo un 20% presenta sintomi che spesso, però, sono molto leggeri e si limitano a un po’ di febbre. Si stiama che solo lo 0,1% del totale riscontri complicanze da richiedere un ricovero ospedaliero: quasi sempre persone anziane o affette da altre patologie”.

Ma come avviene il contagio? “La zanzara è il veicolo che trasmette il virus che, contrariamente a quanto molti credono, non è esotico, ma endemico. La trasmissione riguarda sia l’uomo che altri animali i quali, però, sono ospiti a fondo cieco, nel senso che non risultano contagiosi”. Quindi solo la zanzara infetta ha il potere di contagiare: una volta contratto il virus non lo si può trasmettere, nemmeno ad altre zanzare. Una circostanza che consente, fortunatamente, di frenare l’espansione del contagio che può essere in qualche modo arginato.

“Il piano regionale prevede diverse misure preventive che vengono predisposte sulla base della sorveglianza entomologica – prosegue Belloli –. Mi riferisco alle misure larvicide che vengono effettuate a ogni inizio stagione negli spazi pubblici e alle campagne che sensibilizzano i privati sulla cura dei loro spazi domestici, invitandoli a rimuovere o trattare i ristagni d’acqua e i cumuli di foglie secche dove vengono deposte le larve”.

Quando si rilevano casi di positività, poi, si passa a misure straordinarie: “A quel punto il livello di rischio aumenta, perciò possono essere predisposti anche trattamenti adulticidi in zone particolarmente frequentate e ove siano in calendario feste all’aperto”. Belloli tiene a tranquillizzare i cittadini: “Non solo nella maggior parte dei casi i sintomi sono trascurabili – precisa –, ma la diffusione nelle nostre zone è anche molto limitata: quest’anno siamo a conoscenza di un unico caso, mentre l’anno scorso in tutta la stagione se ne sono riscontrati appena quattro”.