Primo giorno di scuola in tenda: "Domani il via alle lezioni, la vivremo come un’avventura"

Domattina per i 90 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e medie suonerà la campanella delle lezioni davanti alle grandi nove tende della Protezione civile montate in tempi record, perché la bella scuola del paese è stata dichiarata inagibile. A Sandra Bellini di Faenza ma di origini moglianesi, che insegna italiano, storia e geografia in prima media, poniamo alcune domande sul come sarà la scuola nelle tende.

Professoressa Bellini, come spiegherete ai ragazzi che dovranno fare scuola nelle tende?

"Come abbiamo fatto con il Covid, quando sono state imposte la mascherina o la dad, oppure con l’alluvione e le frane che hanno isolato il paese. Spiegheremo che nelle tende almeno saremo al sicuro, per un periodo limitato, finché non torneremo ancora una volta alla normalità. Poi faremo comprendere anche gli aspetti positivi, come l’essere in mezzo alla natura".

Come farete senza alcuni mezzi didattici, come computer e altri strumenti digitali?

"Saremo costretti ad improvvisare, almeno per i primi giorni, finché le tende non saranno dotate di allacciamenti e mezzi. Ma sarà una occasione propizia di sperimentare la metodologia ‘open door’, cioè scuola all’aperto, come ha spiegato il dirigente scolastico regionale, Stefano Versari, in un recente convegno svoltosi a Portico".

Come pensa che reagiranno gli alunni?

"Speriamo che prendano il tutto come una nuova avventura. Del resto sarà un’esperienza diversa anche per noi insegnanti che dovremo cimentarci con una sfida nuova".

Questo è il suo primo anno a Tredozio. Che cosa prova ad insegnare nel paese della partigiana Iris Versari, nata a San Benedetto in Alpe, di cui lei ha pubblicato il libro ‘Iris Versari. Una biografia partigiana’?

"Sono sicura che mi troverò bene non solo perché ho conosciuto colleghe molto preparate, ma anche perché ho sempre amato Tredozio, la sua storia e il suo territorio, che conosco anche perché da tanti anni passeggiate di trekking attorno al paese, sulle colline e nei monti del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, nella zona del lago di Ponte e del Tramazzo".

Quinto Cappelli