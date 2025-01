Primo soccorso pediatrico, in consiglio odg sulla formazione

Verrà discusso e votato nel prossimo consiglio comunale l’ordine del giorno depositato da Lara Bruno, capogruppo di Meldola Futura, che pone l’attenzione sulla prevenzione e sulla formazione nell’ambito del primo soccorso pediatrico: "In Italia è in vigore il decreto legislativo 81/08 che prevede la formazione degli addetti al Primo Soccorso in tutti gli Istituti Scolastici, ma i corsi previsti da questo decreto prevedono una formazione relativa ad interventi da attuare nel caso di incidenti sul lavoro in generale, e non sono tarati su tecniche specifiche di intervento sui bambini. Benché alcune Regioni si stiano adoperando in questo senso, l’obbligatorietà di corsi al primo soccorso pediatrico non è stata ancora recepita, nemmeno in Emilia Romagna". Queste le parole di Bruno, che è anche coordinatrice locale di Fratelli d’Italia. "Considerata la situazione, credo sia ormai necessario che la stessa amministrazione locale si faccia promotrice di una cittadinanza sempre più attiva e consapevole. Un buon inizio potrebbe essere quello di promuovere almeno una formazione aggiornata da parte di operatori professionisti, destinata innanzitutto al personale impiegato in tutti i servizi scolastici ed educativi".