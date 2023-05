"Princìpi senza tempo, facciamoci conoscere"

Francesco Strocchi, responsabile di zona insieme a Sofia Rapeli, come vi avvicinate a questa data importante?

"Cercando di non viverlo come un traguardo, ma un punto di partenza. Durante la due giorni in piazza speriamo soprattutto di riuscire a farci conoscere".

La città vi conosce poco?

"Collaboriamo con le istituzioni e le associazioni locali, ma forse molti cittadini non ci conoscono ancora: gli scout, di solito, pensano più a fare che a raccontare, quindi spesso rischiamo di peccare nella comunicazione e di risultare poco visibili".

Gli eventi, quindi, faranno incontrare scout e cittadini?

"Sì, tutti i nostri eventi sono soprattutto pensati per coinvolgere chi non è scout: sono aperti a tutti e a tutte le età. Parleremo di temi come educazione, legalità, lavoro, ci saranno tanti momenti di gioco e di musica, ma anche di riflessione".

Avete mai visto una flessione nelle ‘nuove leve’?

"No, anzi: abbiamo moltissime richieste, al punto che purtroppo alcune parrocchie hanno dovuto istituire liste d’attesa. A volte, poiché c’era sproporzione tra ragazzi e capi scout, abbiamo dovuto escludere bambini che poi abbiamo cercato di reintrodurre negli anni successivi".

È difficile trovare educatori?

"Non è facile, è un impegno del tutto volontario, nonostante necessiti di una formazione, richiede tempo ed energie in periodi della vita in cui si deve pensare anche a studio o lavoro".

Quanto tempo dedica, in media, un capo alle attività?

"Circa 812 ore settimanali, ma lo facciamo sempre con piacere, nonostante le difficoltà".

Come riescono gli scout ad essere ancora così vitali dopo cento anni?

"Grazie a un metodo senza tempo, quello ideato da Baden-Powell un secolo fa, che viene periodicamente rinfrescato e adattato ai giorni nostri, ma i fondamenti rimangono gli stessi".

Come è possibile?

"Punta sulla persona e sulla sua crescita, sulla socialità, sull’importanza di sostenersi a vicenda, senza troppe frivolezze e con impegno costante, rispettando la natura e dedicando le energie al bene comune. Questi sono principi senza tempo".

Sofia Nardi