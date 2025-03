Priolo, summit coi sindaci: "Al lavoro con la Regione"

Si è svolto ieri in Provincia l’incontro tra l’assessora regionale Irene Priolo e i sindaci dei 30 comuni sulle tematiche relative alle linee di mandato delle sue deleghe: ambiente, programmazione territoriale, mobilità, trasporti e infrastrutture. "Un incontro molto positivo e importante – ha affermato il presidente Enzo Lattuca – con un assessore che abbiamo conosciuto molto bene negli anni passati per le emergenze che si sono susseguite. La giunta regionale sta facendo scelte che poi caratterizzeranno gli anni successivi, in questa maniera anche dalle Province e dai Comuni è possibile dare il nostro contributo. Proseguiremo nel mese di aprile con l’incontro con l’assessore alla sanità, Massimo Fabi".

L’assessora Priolo ha confermato come questo di Forlì sia la prosecuzione di una serie di incontri con tutti i territori per condividere quelle che sono le linee principali del nuovo mandato. "Facendo già una dead line di quelle che sono le prossime tappe – ha specificato Priolo –. Con i sindaci abbiamo parlato per l’urbanistica della legge delle aree idonee, per quanto concerne le energie rinnovabili, un tema che riguarda da vicino anche questi territori, come per il caso delle pale eoliche che interessano Modigliana e Tredozio e a cui la Regione deve mettere mano". Si è anche affrontato il tema del decreto salva-casa. "Sul quale noi dovremo adeguare le nostre norme – ha sottolineato l’assessora – e che riguarda da vicino la vita dei Comuni e dei nostri cittadini, soprattutto di quelli di valenza turistica".

In scadenza, a dicembre di quest’anno, anche il piano dei trasporti regionale. "Quello che andremo ad approntare avrà una durata decennale – ha rimarcato – quindi sarà uno strumento di programmazione che andrà oltre questo mandato, da qui la sua grande importanza". Di più breve durata, sei anni, sarà invece la programmazione del piano di tutela delle acque. "Ma la cui gestazione – ha spiegato Priolo – sarà molto complessa perché riguarderà i nostri fiumi, le acque sotterranee e quelle di transizione". Il tema dell’alluvione – argomento per il quale l’assessora nella passata legislatura è spesso, purtroppo, venuta in contatto con il territorio – non è stato affrontato in quanto le relative deleghe ora sono in capo direttamente al presidente, Michele de Pascale, con il quale si è già tenuto un incontro a gennaio insieme anche al nuovo Commissario.

Matteo Bondi