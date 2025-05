Pro loco Città di Meldola,. Davide Zattini nuovo presidente

Davide Zattini è il nuovo presidente della Pro loco Città di Meldola. Zattini è il gestore della Tenuta di Castelnuovo ‘Le Vigne’ e ha un forte legame con il territorio. Guiderà la Pro loco con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico-culturale e naturale di Meldola con lo scopo di ampliare la partecipazione alla vita cittadina.

È partita contemporaneamente la campagna di tesseramento 2025, fondamentale per sostenere le attività della Pro loco. "Tra l’altro la tessera offre vantaggi e sconti validi su tutto il territorio nazionale – precisano dalla associazione – e gli interessati possono richiederla presso la sede che momentaneamente si trova nella parte superiore del Loggiato Aldobrandini in piazza Felice Orsini 7. È uscito inoltre il programma delle serate della rassegna ‘R’Estate in Paese 2025’ che, in collaborazione col Comune, per tre martedì consecutivi a partire dal 3 giugno animerà il centro cittadino con intrattenimento per tutte le età".

Nel dettaglio, il 3 giugno avrà luogo ‘Red carpet e calici in piazza’ con gruppi musicali, mercatini ed arte contemporanea con gli artisti di ‘Roccambolesca’; il 10 ‘Meldola in ballo’, con esibizione scuole di ballo, food truck e mercatino ‘ingegno’; infine il 17 ‘Musica e motori’ (info: 389.1541844).