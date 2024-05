Pro loco di Terra del Sole: l’era Bandini tra conferme e desiderata

Appena insediato, il nuovo consiglio direttivo della Pro loco di Terra del Sole ha già stilato il programma e gli obiettivi da perseguire nel corso del 2024. Si parte con la prosecuzione delle attività consolidate e l’organizzazione degli eventi entrati a pieno titolo negli annali di Eliopoli. Che da anni fa rima con Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, Concerti di musica antica, A.D. 1387 Battaglia a Terra del Sole, Fugarena e Rassegna di presepi. E ancora con l’allestimento di numerose mostre d’arte e iniziative culturali.

I volontari continueranno a curare il taglio dell’erba e la potatura delle piante delle aree verdi di proprietà comunale. Protratte anche la gestione dell’ufficio turistico, del Palazzo pretorio e del Museo dell’uomo e dell’ambiente, oltre alla ‘preziosa’ conservazione dei locali che un tempo furono adibiti a prigioni. Uno sguardo alle novità. "Abbiamo aderito agli eventi collegati alla mostra ‘Preraffaelliti, Rinascimento Moderno’, in corso ai Musei San Domenico di Forlì", spiega il neo presidente Andrea Bandini. Abbaglianti puntati sul contrastato restauro in corso delle mura: i medicei hanno scritto al sindaco Billi affinché intervenga con la Soprintendenza chiedendo di "ripristinare le garitte mancanti e completare la camicia muraria esterna, in linea con gli interventi di restauro effettuati in passato". Bocciata dunque l’attuale opera conservativa che "lascia la cortina muraria così com’è, con le mancanze e i buchi creati dai crolli". In accordo con l’Amministrazione, i volontari sono alle prese con la pulizia delle casematte del bastione Santa Maria: l’obiettivo è quello di renderle visitabili in sicurezza nelle giornate nazionali dei castelli d’Italia, l’11 e il 12 maggio. "Per quelle date sarà allestita anche una mostra sulla tesi di laurea di alcuni studenti di architettura incentrate sul recupero delle casematte e l’utilizzo del terreno dei bastioni di proprietà del Comune", prosegue Bandini. In occasione degli eventi verranno aperti i due parcheggi, uno in comodato d’uso gratuito, l’altro di proprietà dell’associazione. Il consiglio direttivo ha infine effettuato un consuntivo sulla proficua attività di Terra del Sole Sos, gruppo costituito nel 1998 per salvaguardare la cinta muraria e gli altri gioielli locali. "Nel 2013 abbiamo versato un contributo di 3.000 euro per aderire al Geie e ottenere i finanziamenti per il restauro del tratto di mura del Bastione San Martino. Altri 26.000 euro sono serviti al completamento della garitta ad angolo del bastione di Santa Reparata, mentre 10.000 hanno consentito la ristrutturazione della fontana fuori porta Fiorentina".

Somme a cui va aggiunto il prezioso lavoro dei volontari nel Palazzo pretorio in occasione dei 450 anni della fondazione di Terra del Sole, dalla tinteggiatura dei loggiati alla ristrutturazione del pozzo, alla pulizia del portone principale: olio di gomito che ha permesso al Comune di risparmiare circa 80.000 euro. Infine due desiderata: la realizzazione di un giardino – parcheggio nel terreno dell’associazione, e la vecchia crociata per ristabilire il limite di velocità di 30 km orari nel tratto che attraversa le mura della cittadella, che domani sarà protagonista della trasmissione Bellitalia, in palinsesto alle 11 su Rai 3.

Francesca Miccoli