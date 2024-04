Pro loco, è Bandini l’erede dello storico presidente Pieraccini

È Andrea Bandini il successore di Luigi Pieraccini al vertice della Pro loco di Terra del Sole. Classe 1948, già presidente dell’ente Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, Bandini ha a lungo ricoperto la carica di vice e ottiene i sigilli del comando come riconoscimento per la dedizione e l’infaticabile impegno in favore del sodalizio di volontariato e dell’intera comunità. Come è possibile verificare affacciandosi a qualsiasi ora nella sede del Palazzo pretorio, dove il neo leader svolge qualunque tipo di attività manutentiva, dall’imbiancatura alla risoluzione del problemi elettrici, fino alla gestione delle sale e della tante manifestazioni che vi trovano cittadinanza, a partire da mostre d’arte, assemblee pubbliche, eventi, lezioni dell’Accademia del Musical di Castrocaro, feste private.

Senza dimenticare il contributo fornito all’ufficio turistico alloggiato al piano terra dell’edificio affacciato su piazza d’Armi. Bandini è stato nominato presidente nel corso della prima assemblea del nuovo consiglio, eletto l’11 aprile. Il direttivo, che rimarrà in carica quattro anni e non più tre come in passato, risulta formato, oltre che da Bandini, dalla vice Marzia Landi, altra volontaria di lungo corso, dal segretario Daniele De Donno e dal tesoriere Matteo Pieraccini; completano l’organico i consiglieri Ivo Perini, mister preferenze, Valerio Michelacci, Ivan Fabbri, Verter Fabbri e Pierluigi Montanari.

Nei giorni scorsi è stato rinnovato anche il consiglio dell’ente Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, promotore dell’evento che ogni prima domenica di settembre richiama migliaia di persone ad assistere alla sfida tra i due Borghi per l’assegnazione del ‘glorioso vessillo’: il nuovo presidente è Giampaolo Samorì, vice Matteo Piraccini, segretaria Marianna Flamigni e tesoriere Michele Verità; consiglieri sono Chiara Mazzoli, Manuel Leonardi e Andrea Bandini. Domani alle 20.30 è in programma un incontro del Borgo Fiorentino: i gigliati si riuniranno nella sede del Palazzo pretorio per pianificare l’attività futura. Tra i punti all’ordine del giorno la sistemazione dei materiali (dalla riparazione di cucito e accessori al mantenimento delle attrezzature) e le proposte e le idee da sviluppare nel corso della stagione che va a cominciare.

Francesca Miccoli