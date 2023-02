Problemi di cuore? In settimana un esperto risponde al telefono

Richiedere informazioni su problemi legati alle malattie del cuore parlandone direttamente, al telefono, con un cardiologo. Torna da oggi al 19 febbraio la XVII edizione di ’Cardiologie Aperte’, campagna promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore, alla quale aderisce anche l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ’Dino Amadori’ Irst Irccs insieme ad altre aziende della regione. I cittadini possono chiamare il numero verde della Fondazione 800.052233, attivo tutti i giorni (10-12 e 14-16). Alla telefonata risponderanno i cardiologi delle strutture aderenti all’iniziativa per fornire informazioni e indicazioni cardiologiche gratuite.

"Le malattie cardiovascolari e il cancro sono tra le principali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo – spiega il dottor Pietro Cortesi (foto), cardioncologo e referente della Cardiologia di Irst Irccs – e prove emergenti suggeriscono l’ipotesi della condivisione degli stessi fattori di rischio quali il fumo, l’obesità, il diabete mellito e la sedentarietà.