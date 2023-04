Problemi sul ponte di S. Colombano: da oggi senso alternato unico

Sulla Bidentina, durante l’esecuzione dei lavori di consolidamento del viadotto di San Colombano, sono emerse alcune problematiche relative allo stato manutentivo della prima pila di accesso, lato S. Sofia. Lo segnala con una nota la Provincia. A seguito di quanto emerso, "per garantire la sicurezza della viabilità sul viadotto viene istituito da oggi un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. La limitazione al traffico veicolare sarà in vigore fino alla messa in sicurezza delle parti danneggiate. I lavori di manutenzione dureranno presumibilmente un mese".