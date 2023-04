Processione a Portico, pronti i 50 figuranti

di Quinto Cappelli

Ritorna a Portico la tradizionale processione in costume del Venerdì Santo, detta anche del Gesù Morto, in programma domani sera per le vie del paese, con inizio alle 21 dalla chiesa parrocchiale di S. Maria in Girone. Dopo alcuni anni di fermo per la pandemia, la sacra rappresentazione è organizzata dalla parrocchia, da Comune e Pro loco, attirando diverse centinaia di persone anche da altri paesi e città legate alle tradizioni e riti pasquali dell’Appennino della Romagna Toscana.

Gli incappucciati in nero, che portano la statua del Gesù morto (una preziosa cartapesta faentina del Settecento), risalgono alle confraternite toscane medioevali. I volontari dell’apposito Comitato preparatorio sono al lavoro da varie settimane per curare i preparativi nei minimi particolari.

Infatti, la sacra rappresentazione è animata da una cinquantina di personaggi in costume, coinvolgendo tutta la comunità: la Madonna con una decina di pie donne, una decina di soldati romani a piedi e a cavallo (i giovani), gli incappucciati neri delle confraternite medievali, il sacerdote con gli aiutanti, i personaggi del Calvario eretto in una collina vicino al paese e i personaggi di tre stazioni, che rappresentano altrettante scene evangeliche della passione e morte di Gesù.

Pilato sarà interpretato dal sindaco Maurizio Monti, che apparirà sulla terrazza del municipio per il rito del lavarsi le mani. Il tutto avviene all’aperto lungo le vie del paese, alla luce delle fiaccole e accompagnati dalla banda cittadina con musiche struggenti e del repertorio della miglior musica sacra.

La scena principale, che culmina con le letture evangeliche della passione e morte di Gesù, si svolge nel grande piazzale del cimitero, di fronte alla scena del Calvario animato da personaggi, luci e musica classica, fra cui brani di Mozart, Beethoven e altri autori classici. La conclusione avverrà nella chiesa della Madonna del Sangue.

La manifestazione, molto sentita anche a Forlì e in Romagna, è rivolta all’intera Unità pastorale delle cinque parrocchie di Dovadola, Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, anche se in quest’ultima parrocchia si svolge in contemporanea la via crucis da Molino a Poggio, come pure a Dovadola.

Commentano gli organizzatori: "La sacra rappresentazione di Portico è una sintesi di spiritualità, tradizioni e cultura, che celebra la passione e morte di Gesù con le parole del Vangelo, la luce delle fiaccole, la musica popolare e classica e soprattutto la scena del Calvario, mentre tutti i partecipanti assistono dal piazzale antistante in religioso silenzio".