Prodotti tipici, stand e opere d’arte

Oggi pomeriggio dalle 18,30 in piazza Felice Orsini a Meldola per la rassegna organizzata della Pro loco ‘R’Estate in paese 2025’ – in collaborazione con il Comune, esibizione delle scuole di ballo Adoro Salsavelada, Dream Dance School Asd, My Dream Asd e New Dance Club – Campagna Amica propone nelle vie del centro storico l’esposizione di prodotti tipici del territorio (miele, olio evo, insaccati e formaggi), mentre gli artisti di Roccambolesca esporranno le loro opere. Ci saranno anche food Trucks e il mercatino degli hobbisti. Info: 389.1541844.

o.b.