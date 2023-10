Produzione e prezzi in calo. Agricoltori in piazza

Ci saranno anche gli agricoltori forlivesi associati a Cia Romagna oggi a Roma per la mobilitazione nazionale indetta da Cia-Agricoltori italiani per rivendicare la centralità dell’impresa agricola e del suo reddito. ’Prezzi alle stelle, agricoltori più poveri’ è lo slogan della manifestazione romana. Saranno circa 120 gli agricoltori romagnoli insieme ai colleghi produttori provenienti da tutta Italia.

Particolare attenzione da parte delle imprese romagnole al declino dell’ortofrutta, che in Emilia-Romagna rappresenta una voce di bilancio importante per tutta la filiera. Il segno negativo riguarda tutte le specie frutticole, con cali nelle superfici impressionanti.

La conseguenza è un drastico calo produttivo che quest’anno è stato accentuato dalle avversità meteo, a partire dalle gelate primaverili fino all’alluvione in Romagna: per le pere si hanno perdite medie del 70% rispetto al 2022, a cui seguono pesche, nettarine e ciliegie (-60%), albicocche -35%. Perdono terreno in volumi raccolti anche il Kiwi (-21%) e la susina (-43%) e la mela (-16%).

Secondo una ricerca dell’ufficio studi Cia, in agosto-settembre scorsi, tra i prezzi all’origine (ossia ciò che intascano gli agricoltori) e quelli alla tavola (cioè quanto pagano i consumatori a vantaggio di tutta la filiera distributiva e trasformativa) c’è una forbice percentuale abissale. Alcuni esempi: per il grano duro l’agricoltore incassa 0,35 euro mentre il prezzo alla tavola è di 2,08, con un aumento del 494%; per il pomodoro, 1,13 contro 3,73 euro, con una differenza del 230%; le mele, da 0,50 a 2,43 (+386%); pere: da 1,64 a 3,55 (+116%); latte: da 0,52 a 1,80 euro (+246%).