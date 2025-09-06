Prof divisi sul ritorno del latino alle scuole medie

Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Forlì
CronacaProf divisi sul ritorno del latino alle scuole medie
6 set 2025
VALENTINA PAIANO
Cronaca
Tra un anno lo studio della lingua di Cicerone sarà facoltativo già prima dei licei. Nei giorni scorsi lo Scientifico ha organizzato un corso per i docenti. “Difficile che la materia interessi ai ragazzi, in ogni caso niente declinazioni”

Alcuni organizzatori del ‘Fulcieri di Calboli’ davanti a un testo latino proiettato sulla lavagna (foto Salieri)

Per approfondire:

Forlì, 6 settembre 2025 – Un’ora a settimana di latino, facoltativa, già dalle classi seconde e terze delle scuole medie: è questa la novità introdotta dal Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza della grammatica italiana e potenziare logica e ragionamento. Giovedì scorso, il Liceo scientifico ‘Paulucci di Calboli’ ha ospitato il corso di formazione per docenti sulla didattica del latino, aperto a tutti gli insegnanti di scuola media e superiore, con la partecipazione del professor Alessandro Agus dell’Università della Santa Croce di Roma. Circa cinquanta i partecipanti, tra chi era in presenza e chi collegato online.

La foto di gruppo dei partecipanti al ‘Fulcieri di Calboli’ (Salieri)

Tra i favorevoli all’avvio del latino alle medie c’è Francesco de Ruggiero, professore del Liceo classico Morgagni, che apprezza l’iniziativa ma con alcune riserve: “Da classicista, condivido l’idea che questa materia possa essere introdotta anche nelle fasce d’età più giovani. Occorre però adattare la didattica al loro livello, altrimenti è meglio posticiparla – spiega il docente –. Non si possono insegnare le declinazioni come alle superiori, perché sarebbe inefficace. Ho lavorato alle medie e non sono sicuro che gli studenti saranno interessati a questa proposta. Ritengo comunque che possa essere molto utile per sviluppare competenze linguistiche”. Non tutti però condividono questa posizione. “Non siamo d’accordo – osservano i professori Matteo Ghirardelli, Martina Picone e Federica Casadei, del ‘Paulucci di Calboli’ –, pensiamo sia più utile aumentare le ore alle superiori, com’era fino a qualche anno fa. Alle medie è più importante rafforzare la morfologia, la sintassi e la grammatica per arrivare solidi al ciclo di studi successivo. Gli studenti delle medie sono ancora ‘acerbi’, è una questione di sviluppo delle capacità cognitive e di maturazione intellettuale”.

C’è anche chi legge la decisione del ministro Giuseppe Valditara in chiave sociale. Un docente (che ha preferito restare anonimo) commenta: “È un ulteriore tentativo, forse surrettizio, di introdurre una differenza sociale: i bambini che frequenteranno un liceo potranno avvalersi di questa opportunità, mentre gli altri no. In pratica, si crea un elemento che accentua le disuguaglianze”.

Altri, invece, sottolineano il valore educativo e di orientamento della lingua di Cicerone. Carlotta Bendi, insegnante di materie letterarie al Paolucci di Calboli, spiega: “Credo possa essere utile far capire ai ragazzi cos’è il latino perché è una materia che può spaventare e a volte questo incide anche nella scelta dell’indirizzo di studio superiore: pur di evitare una materia, che neppure conoscono, scelgono altre strade. Farsi un’idea e avvicinarsi all’argomento può aiutare. Quando insegnavo alle medie – ricorda la professoressa – ho proposto qualche ora di latino per spiegarne i meccanismi, per familiarizzare con la lingua e tranquillizzarli, più che per dare competenze specifiche che invece impareranno nel ciclo successivo di studi”.

