Professione fiducia: "Al servizio della gente"

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra il 12 maggio in tutto il mondo, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena (Opi) organizza domani dalle 9.30 alle 12.30, nel chiosco del parco urbano Franco Agosto, l’evento ‘Prime manovre di rianimazione cardiopolmonare: l’infermiere insegna al cittadino’.

L’iniziativa mira a promuovere il valore della professione e valorizzare il legame tra operatori e territorio. Durante l’incontro, i cittadini potranno assistere a simulazioni pratiche di manovre salvavita, in particolare la rianimazione cardio-polmonare, sotto la guida degli infermieri del gruppo Viva, team altamente specializzato nell’emergenza. Inoltre, saranno condivise alcune testimonianze dal mondo dell’assistenza.

"Questa iniziativa non è solo una celebrazione – sottolinea Silvia Mambelli, presidente di Opi provinciale (foto) –, ma un momento concreto per avvicinare gli infermieri ai cittadini". Per partecipare all’iniziativa, è necessario iscriversi online (https://www.opifc.it/iscrizione/forli/). I posti per le esercitazioni sono limitati e una volta esauriti, sarà possibile seguire l’evento in qualità di spettatori.

"Gli infermieri – prosegue Mambelli – con le loro competenze rispondono a bisogni di salute, anche molto complessi. Con queste iniziative vogliamo diffondere conoscenza, promuovere fiducia, presentare ai giovani una professione dal nobile valore nonché salvaguardare il patrimonio di conoscenze presenti nel nostro territorio".

Al termine dell’evento, è prevista una degustazione gratuita di prodotti offerta dal Panificio di Camillo. Per informazioni: 0543.405460 - info@opifc.it.