Professionisti, formazione gratis

È in partenza la programmazione di Cna formazione Emilia-Romagna, con diversi percorsi gratuiti, in presenza e online. "Per noi professionisti –spiega Paola Scalzotto, presidente Cna professioni Forlì-Cesena – la formazione continua e il costante aggiornamento sono elementi fondamentali per mantenere alta la qualità dei servizi che forniamo ai nostri clienti. Ci siamo impegnati per portare tale esigenza sui tavoli di incontro con la Regione, che a sua volta ha dimostrato interesse, inizialmente aprendo la formazione finanziata dai fondi europei ai professionisti ed ora approvando uno stanziamento specifico per la nostra formazione trasversale. Abbiamo in calendario dei percorsi gratuiti che avranno come obiettivo quello di aiutarci a potenziare competenze già acquisite, oppure per impararne di nuove e permetterci così di accedere a nuove nicchie di mercato". Per essere aggiornati è stata predisposta una landing page sul sito cnafc.it, dove è possibile lasciare i contatti, indicando i filoni di proprio interesse.

Fra le proposte: competenze manageriali per l’innovazione e la creatività, competenze manageriali per la gestione delle relazioni professionali, competenze manageriali e gestionali per condividere dati e collaborare e infine analizzare e gestire dati e informazioni per il rafforzamento della competitività. Ma sono tanti altri i corsi che saranno attivati per il mondo delle professioni, con il vantaggio di poter partecipare online su scala regionale. Ecco il link: www.cnafc.it/formazione/formazione-per-professionisti. Per maggiori informazioni: Gloria Campanini, 337.1083305, e-mail: g.campanini@cnafoer.it.

Gianni Bonali