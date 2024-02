Progetti diversi con l’assurdo e l’inutile in comune

Come NoMegastore da anni, in attesa dell’entrata in vigore di una legge regionale colpita da innumerevoli e colpevoli rinvii, stiamo denunciando inascoltati la gravissima situazione che ha preso forma partendo da via Bertini, passando da Formì (dove purtroppo c’era ben poco da fare), fino a giungere al Polo H e a Villa Selva. Abbiamo gridato la mostruosità di quei progetti, la totale del Polo Ha con il suo luogo di realizzazione (la zona adiacente l’ospedale) e la mancanza di prospettiva logica e sociale per il complesso di Villa Selva. Progetti diversi con in comune l’assurdo e l’inutile. E adesso basta anche con la classica pantomima del palleggio di responsabilità, se si vuole ancora fare qualcosa è il momento di farla. Le cose sono semplici, lo sono soprattutto ora che si vanno costruendo le squadre per le prossime amministrative e proprio in virtù di questo ci si deve schierare. L’irreversibilità di un disastro ambientale che trasformerà la nostra città in un cumulo di cemento senza prospettiva è il peggiore dei domani. Attiviamoci oggi, tutti insieme, tutti coloro che come noi tengono a uno sviluppo equo, sostenibile e soprattutto mirato a un futuro migliore. Proprio di questo parleremo nella serata di dibattito che stiamo organizzando con a tema la Forlì del futuro, quella che vorremmo.

Comitato NoMegastore Forlì