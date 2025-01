Progetti educativi, presentate le linee guida per il biennio 25-26

Venerdì scorso, nel corso dell’ incontro pubblico ’La Forlì di domani è oggi’ alla Fabbrica delle Candele, l’assessora alle Politiche Educative Paola Casara ha presentato le linee guida per il biennio 2025-26. Al centro del piano la crescita e lo sviluppo delle attività rivolte ai giovani forlivesi, con la conferma del polo polivalente di piazzetta Corbizzi come fulcro dei progetti creativi in città.

Numerose le novità all’orizzonte: "Abbiamo in programma di creare nuovi spazi – spiega Casara –, come la nuova sala prove e un web studio dedicato alla creatività digitale e alla comunicazione, per continuare a sviluppare competenze e talenti. Punteremo anche su due linee di avvisi pubblici, la nuova edizione del bando Politiche Giovanili Fabbrica 2.0, finalizzato a sostenere lo sviluppo culturale della città e il progetto ‘Giovani in azione a Forlì’, per il finanziamento di iniziative legate all’inclusione sociale e allo sviluppo sostenibile". Tra le proposte, anche corsi sui temi della musica, del teatro e della comunicazione, pensati per incentivare la crescita personale e artistica dei partecipanti. "A breve – continua l’assessora – sarà pubblicato anche l’avviso di coprogettazione destinato agli enti del terzo settore per la gestione dei centri di aggregazione giovanile, spazi e attività a disposizione delle nuove generazioni. Questo bando completa il sistema dell’extra-scolastico già avviato alla fine del 2024". La serata è stata accompagnata dalla musica dal vivo di alcuni musicisti locali come Grè, la band Margini e il Marco Marchini Trio. "In questi anni – conclude Casara – abbiamo dato vita a tante occasioni per i ragazzi di Forlì, dando spazio e voce a tutti. La Fabbrica delle Candele è diventata un modello di riferimento per tanti altri comuni e istituzioni del territorio".

v. p.