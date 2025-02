Progetti seri. Giusta la pace tra i capoluoghi

Bilancioni

Ma ci sono molti altri progetti culturali: liscio, collezione Verzocchi, museo ‘Magyc’ della ginnastica, auditorium della musica, festival del Buon Vivere, mostre fotografiche, recupero delle lunette di San Mercuriale, Villa Saffi, valorizzazione del cimitero monumentale, recupero della biblioteca collegandola al Campus. Sono scelte che chiamano fior di investimenti pubblici. E privati (si pensi alla Fondazione).

Insomma, la cultura non è qualcosa di fumoso ma di concreto. È un impegno. Può e deve essere una prospettiva di sviluppo. È, in altre parole, una roba seria. Lo conferma il fatto che su questo si possa anche litigare (l’importante è poi fare la pace...): lo hanno dimostrato Forlì e Cesena in una settimana piena di tensioni e possibili trabocchetti. La soluzione potrebbe finalmente accontentare tutti: Forlì – anche per tutti i progetti elencati sopra – ha indiscutibilmente un ruolo di primo piano, Cesena non è esclusa, anzi sarà partner. Conviene a entrambe.