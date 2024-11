Progetto ’Banda larga’: la musica nelle scuole

Partiranno a novembre e coinvolgeranno centinaia di ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, le attività didattiche del progetto musicale ‘Banda larga’ promosso dalla Regione Emilia Romagna e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, del quale l’Associazione musicale Cesare Roveroni di Galeata e Santa Sofia è capofila. L’Associazione Roveroni si avvale, oltre al partenariato con le scuole statali, del sostegno di Comuni, Bande, associazioni culturali, sociali e musicali (‘Zona Sonora’ e ‘Federico Mariotti’ di Forlì, ‘Varoli’ di Cotignola, Amici della musica di San Mauro Pascoli): tutte le realtà coinvolte contribuiscono a valorizzare i percorsi di ogni Istituto e a favorirne la buona riuscita, attraverso azioni di comunicazione, sostegno nell’organizzazione, diffusione degli eventi.

"Banda larga è incentrato sulle attività di canto, propedeutica, musica di insieme – precisa la coordinatrice Elena Indellicati – e tra gli obiettivi fondamentali, quello di avvicinare i giovani alla musica declinata in strumentale, corale, d’orchestra, in maniera il più possibile capillare, al fine di contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze sociali". Il progetto coinvolge tredici Istituti Comprensivi delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna e si avvale della professionalità di decine di docenti, specializzati nella didattica musicale e strumentale. Tutti i percorsi previsti si svolgono in orario extra-curricolare e contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale e didattica della scuola e del territorio; molti di essi sono inclusi già da anni nel Piano dell’offerta formativa degli Istituti coinvolti. Gli Istituti comprensivi di Forlì coinvolti sono 6 oltre a quelli di Santa Sofia, Forlimpopoli, Predappio, Bagno di Romagna, San Mauro Pascoli, Brisighella e Meldola. Info: progetti.associazioneroveroni@gmail.com.

o.b.