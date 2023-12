’Progetto Barocco’: concerto solidale per gli sfollati libanesi Stasera alle 21, il Teatro di Accademia InArte di Forlì ospiterà un concerto di musica barocca per raccogliere fondi a sostegno dei sfollati libanesi. 12 giovani talenti del Liceo Musicale A. Canova di Forlì eseguiranno composizioni di Bach, Corelli, Torelli e Pachelbel. Un'esperienza musicale indimenticabile per una buona causa.