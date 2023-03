"Progetto che unisce scuola e quotidiani"

Manca ancora qualche settimana, poi la nostra giuria tecnica sceglierà chi sono stati i migliori cronisti in erba di ‘Teatro in classe’, l’iniziativa del Carlino in collaborazione con Centro Diego Fabbri, Teatro Diego Fabbri e Conad oltre che, naturalmente, con i docenti e i dirigenti degli istituti superiori che hanno aderito al progetto.

I ragazzi, nel corso delle settimane, sono stati nel pubblico degli spettacoli che sono andati in scena al teatro Diego Fabbri e al Piccolo – la direzione artistica è di Accademia PerdutaRomagna Teatri – e hanno elaborato dei testi che, poi, sono stati pubblicate sulle pagine del Carlino.

"L’idea che abbiamo portato avanti – spiega De Lorenzi del Centro Diego Fabbri – è stata quella di dare un valore alle produzioni dei ragazzi che, in maniera autonoma, hanno scritto la loro recensione e un articolo di approfondimento sulle tematiche trattate". Commenta l’esito positivo dell’iniziativa anche Ruggero Sintoni, co-direttore di Accademia PerdutaRomagna Teatri: "Siamo molto soddisfatti del progetto. Tantissimi sono gli studenti che hanno assistito agli spettacoli di prosa e di drammaturgia contemporanea sia al teatro Diego Fabbri sia al teatro Il Piccolo. Molto eterogenea la proposta culturale che abbiamo loro proposto, per incuriosirli e per avvicinarli al teatro, spaziando dalla prosa classica, a spettacoli più brillanti, a monologhi di impegno civile e sociale. Il progetto del Carlino è molto stimolante e formativo per i ragazzi, fornisce loro i mezzi per potere ampliare il proprio senso critico, rendendoli sempre di più spettatori consapevoli. Ho letto alcune recensioni dei ragazzi davvero ben fatte – conclude Sintoni – e questo è il segnale più evidente di come i giovani si appassionino alla cultura, se ben stimolati, e si interessino ad una delle arti più antiche della storia: il teatro".

Tra i partner dell’iniziativa c’è anche Cia Conad: "Il progetto – dichiara l’amministratore delegato Luca Panzavolta – consente a studentesse e studenti di vivere un luogo importante della città e una forma artistica che porta a confrontarsi con emozioni e temi senza tempo. Questa iniziativa – conclude – si inserisce nel panorama delle attività che trovano pieno appoggio da parte dei nostri soci imprenditori gestori di punti vendita Conad, soprattutto verso le generazioni più giovani".

s.n.