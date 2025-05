Progetto ‘Chiese aperte per il Giubileo’, oggi visite dalle 15 in cinque edifici religiosi

Continua il progetto ‘Chiese Aperte per il Giubileo 2025’, promosso dal circolo Acli Lamberto Valli con l’Associazione Salute e Solidarietà e il Movimento Adulti Scout Italiani, in convenzione con la Diocesi. Questi gli edifici religiosi in cui si avranno le aperture oggi, con illustrazione delle opere d’arte in essi contenute: al Carmine, a Schiavonia e alla Ss. Trinità dalle ore 15 alle 18; a Ravaldino e San Biagio dalle 15 alle 17.30. Le aperture odierne sono è rese possibili grazie ai volontari del Comitato Chiese Aperte e al Masci.