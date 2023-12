Progetto contro la droga: "Un luogo aperto a tutti per batterla con la cultura"

Il discorso sulla droga non va relegato ai margini, ma va messo al centro e affrontato senza timore". Questo è da sempre l’approccio di Edoardo Polidori, direttore del Sert fino al 2022, quando è andato in pensione. "Scandalizzarsi per poi scegliere di rimuovere le droghe dal dibattito non serve a nulla: bisogna indagarle, capirle, parlarne e ci sono modi per farlo in maniera efficace. Solo che, fino ad oggi, nessuno a Forlì ha colto questa opportunità".

Polidori, infatti, ha un progetto molto preciso: "Nel corso degli anni ho raccolto migliaia di libri, dischi, fumetti e film che parlano di droghe. Il materiale è di mia proprietà, ma si trova al Sert dove, però, non è consultabile. La mia idea è quella di dar vita a un centro di documentazione che possa diventare anche un luogo di ritrovo per i giovani e le famiglie".

La proposta è stata reiterata diverse volte, un’amministrazione dopo l’altra: "Mi confrontai con gli assessori preposti dell’amministrazione Balzani, poi di quella Drei e, recentemente, anche con quella attuale. Nessuno mi ha mai detto esplicitamente un ‘no’, ma tutto si è sempre concluso in un nulla di fatto. E dire che gli spazi disponibili e adatti sarebbero tanti, basti pensare alle moltissime vetrine sfitte del centro, alcune delle quali sono di proprietà comunale".

Ma ecco cosa sogna in concreto di realizzare Polidori: "Vorrei rendere fruibile in uno spazio aperto al pubblico la mia collezione di materiale non scientifico, ma letterario, poetico, artistico, musicale... Nel corso dei millenni la droga ha segnato tutti gli ambiti, basti pensare ai tanti pittori che facevano uso degli stupefacenti, o a quanto la droga ha influenzato la musica rock prima e la trap poi, per arrivare a quanti letterati hanno scelto di affrontare il tema nei loro scritti. In questo modo si potrebbe affrontare con un approccio culturale un mondo che, lo si voglia o no, incide sull’economia, sulla politica e sul costume della società".

Il centro, nell’idea di Polidori, diventerebbe una sorta di bibliotecavideoteca, dove i ragazzi potrebbero fare ricerca, informarsi o, semplicemente, trascorrere del tempo insieme. "Io stesso – precisa Polidori – sarei disponibile a prestarmi volontario per garantire alcune aperture e, in ogni caso, so che il personale non mancherebbe. Non esistono realtà simili in Italia, perciò per la città potrebbe essere un must fornire un approccio diverso rispetto al mondo delle droghe".

Tuttavia l’appello rischia ancora una volta di passare sotto silenzio: "So per esperienza che questo tema spaventa tutte le amministrazioni, al di là del colore politico, eppure è importante affrontarlo, perché i rischi che comporta si combattono solo con la cultura".