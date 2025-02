Progetto europeo: tre scuole ’promosse’

Il Progetto europeo ‘NewAbc’, che coinvolge 9 stati membri dell’Unione, e sperimentato per tre anni nella scuola primaria di Portico di Romagna e nelle scuole medie di Dovadola e Castrocaro, finalizzato a "creare attività pratiche di inclusione dell’educazione con focus particolare sui bambini immigrati", ha presentato ieri i risultati ottenuti a una commissione di esperti della Commissione europea, presso l’Università di Bologna, Campus di Forlì.

Alla visita hanno partecipato anche un rappresentante dell’Agenzia per la ricerca europea e alcuni esperti del settore di Finlandia, Belgio e Usa. Al termine della visita, Rachele Antonini, del Campus di Forlì e coordinatrice del progetto, racconta: "La nostra visita alle scuole di Dovadola e Portico ha verificato che il progetto ha raggiunto i suoi obiettivi di inclusione dei ragazzi per un lungo periodo. Inoltre, le attività didattiche realizzate possono continuare ed essere replicate in altri contesti italiani ed europei".

Aggiunge Angel Fuentes, rappresentante della Commissione europea: "Nelle due scuole di questo territorio ho trovato soprattutto una grande passione nel lavorare insieme: alunni, insegnanti, famiglie e istituzioni locali". All’incontro era presente anche Antonio Citro, dirigente dell’Istituto comprensivo della valle del Montone (con sede a Castrocaro Terme), che ha aderito al progetto europeo e che in questi tre anni ha supervisionato l’attività didattica nelle scuole di Dovadola e Portico. Al termine della mattinata, ha portato il saluto del Comune di Portico e San Benedetto il sindaco Maurizio Monti, che commenta: "Ho sempre creduto nelle piccole scuole e nelle pluriclassi. Inoltre, ho sempre appoggiato il progetto europeo per l’inclusione degli alunni immigrati, che sono e saranno sempre più nella nostra scuola primaria di Portico e San Benedetto. Questa visita, con la conseguente approvazione del progetto da parte di una commissione qualificata ad alto livello universitario ed europeo, conferma che le nostre piccole scuole possono continuare l’attività didattica e formativa, all’altezza di quelle di città".

A questo proposito annuncia Greta Zanoni del Campus di Forlì e membro del gruppo di ricerca: "La collaborazione con tutte le persone e gli enti coinvolti non si conclude con la verifica di oggi, ma inaugura un altro progetto per i prossimi tre anni, dal titolo Alphabetica".

Le scuole di Dovadola e Portico sono un modello all’avanguardia anche a livello regionale, con le loro pluriclassi fin dalla sperimentazione iniziata nel 2019, riconosciuto dalla Regione e finanziato dal 2021 e fatto proprio nell’anno scolastico 2023-2024, in oltre 130 pluriclassi di tutta l’Emilia-Romagna.

