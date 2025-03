Progetto infermiere di famiglia: incontro

Organizzato dal Distretto di Forlì dell’Ausl Romagna, si svolgerà oggi a Portico, alle 16.30 al teatro Iris Versari un incontro pubblico sul progetto ‘Infermiere di famiglia e di comunità’. Spiega l’Ausl: "L’infermiere di famiglia è la nuova figura per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, la promozione della salute, prevenzione e coinvolgimento delle comunità, facilitando e garantendo i percorsi di presa in carico e monitorandone gli esiti. E’ il professionista responsabile dei processi infermieristici in ambito familiare e di comunità, con competenze specialistiche nell’area delle cure primarie e sanità pubblica, per avvicinare le persone, specialmente quelle più fragili, e mettere in rete professionisti e risorse della comunità".

L’applicazione di tale modello nel territorio forlivese garantirà l’anticipazione dei bisogni socio-sanitari e la mappatura delle fragilità sul territorio, per contenere lo sviluppo di disabilità dovuta a patologie croniche ed offrire un’assistenza più personalizzata, attraverso una rete di servizi sempre più integrati. "L’iniziativa – spiega ancora l’Ausl – prevede un’assegnazione diretta di circa tremila assistiti a ciascun operatore su base territoriale (micro-zone), per fornire un punto di riferimento per il primo livello di bisogno, in ambulatorio e al domicilio, con interventi di assistenza diretta o mirati allo sviluppo di iniziative comunitarie. Il modello è finalizzato all’educazione sanitaria, alla promozione della salute fisica, psichica e sociale delle famiglie e dell’intera comunità".

Altri incontri per presentare la nuova figura sono in programma a Rocca San Casciano il 17 marzo (ore 17, teatro Italia) e a Dovadola il 24 (ore 17, sede della Protezione civile).

Quinto Cappelli