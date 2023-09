Progetto ‘Muoviamoci insieme’, oggi s’inaugura la sede

Alle 17,30 a Predappio, neil complesso Santa Rosa di via Roma 21, sarà inaugurata la sede del progetto di sviluppo inclusivo su base comunitaria ‘Muoviamoci insieme’. L’iniziativa è promossa dal Comitato Anziani di Predappio (circa 300 soci), in collaborazione con l’assessore al welfare Francesca Farolfi e il consigliere comunale Germano Pestelli, già medico dell’ospedale di Forlì, ideatore e precursore di questo tipo di iniziative in varie parti d’Italia e del mondo. Dopo i saluti del sindaco Roberto Canali, il progetto sarà illustrato dall’assessora Farolfi, dal dottor Pestelli e dalla presidente del Comitato Anziani Ester Celli.

Anticipa Farolfi: "Sono molto contenta che finalmente questo progetto possa partire. Era già iniziato nel 2019 con la formazione dei volontari e a gennaio 2020 eravamo pronti per iniziare, ma purtroppo la pandemia ha interrotto la nostra attività. Si tratta di un’iniziativa che aiuterà gli anziani e i disabili a combattere l’isolamento e la solitudine che spesso li colpisce attraverso un’attività fisico-motoria di carattere sociale, gestita da volontari. Le attività saranno coordinate e supervisionate dal dottor Germano Pestelli e da altri professionisti del settore. E’ un’attività che parte dal desiderio di voler creare una comunità accogliente e attenta ai bisogni dei più deboli e che ne favorisca l’inclusione. Quest’obiettivo è stato condiviso con il Comitato Anziani, che ringrazio per l’impegno che mettono sempre per far fronte alle esigenze della popolazione non più giovane, per continuare a farli sentire attivi e partecipi nella nostra comunità". Conclude l’assessora: "Ringrazio in particolare i volontari, che già dal 2019 hanno iniziato a credere nel progetto, che non hanno mai perso di vista l’obiettivo e la motivazione. L’attività si svolgerà ogni martedì dalle 15 alle 17 presso Santa Rosa, entrata di via Pascoli (info: 366.3544594). Al termine della manifestazione seguirà un piccolo aperitivo per i presenti.

Quinto Cappelli