Progetto tra arte e musica:. Bonaccini taglia il nastro

"Il progetto Appennino in Musica, con residenza d’artista e scuola di musica, inaugurato a Premilcuore, interessa molto la nostra Regione, perché è uno dei modi per rilanciare e valorizzare tutta la montagna". Lo ha sostenuto il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo sabato scorso all’inaugurazioni del progetto a Premilcuore, insieme alla sindaca Ursula Valmori e ai dirigenti dell’Accademia Distretto della Musica, il presidente Anacleto Gambarara e il direttore artistico, Pier Luigi Colonna, animatori del progetto.

Commenta la sindaca Valmori: "Ringrazio il presidente della Regione anche perché ci ha informati che la Regione prevede fondi per la musica e per questi tipi di progetti, che contribuiscono al mantenimento della popolazione in montagna. A questo proposito abbiamo chiesto anche un suo incontro a Bologna, già concesso con data da stabilire, per il mantenimento di altri servizi in montagna, fra cui la scuola e la sanità, specialmente il medico".

La residenza d’artista, con una capacità ricettiva di 25 posti e la scuola di musica, sono collocate nel piano superiore delle scuole del paese, in un ambiente di 400 metri quadrati, recentemente ristrutturato, grazie a un contributo del Ministero degli Interni, situato in viale Marconi 10 e dotato di posti letto, aule, aula magna e sala polifunzionale, ricavata nella palestra, nonché già in possesso di un’ampia dotazione di strumenti musicali, grazie ad una donazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

"I responsabili del progetto, Anacleto Gambarara e Pier Luigi Colonna, in collaborazione con la madrina e soprano Wilma Vernocchi – dà conto Valmori – stanno preparando il calendario del programma del 2024. Appena pronto, lo renderemo noto". Spiegano la sindaca Valmori e il vicesindaco Gioele Fabbri: "L’iniziativa non solo promuoverà e diffonderà la cultura della musica, ma porterà benefici e vantaggi al territorio e alla comunità locale di Premilcuore, favorendone lo sviluppo economico e sociale. Durante l’anno la struttura ospiterà studenti italiani e di vari paesi, artisti e orchestre impegnati nella produzione di concerti eo supporti audio visivi, eventi musicali, culturali, corsi propedeutici, di formazione e di perfezionamento per studenti, nonché laboratori e corsi di formazione per docenti delle scuole, seminari e master class, corsi di formazione orchestrale". Insomma, oltre allo sviluppo turistico, Premilcuore punta anche sulla musica legata al territorio e all’ambiente.