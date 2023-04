Progetto ‘Vivi la tua Città’, successo per le visite dei ragazzi al patrimonio storico locale

Gli alunni della scuola elementare E. De Amicis hanno visitato Meldola con il progetto ‘Vivi la tua Città’, 15ª edizione. Progetto che ha condotto alunni e insegnanti, guidati da Chiara Cesarini, alla scoperta dei luoghi più importanti, come il Ponte dei Veneziani, la Chiesa di San Francesco, l’Arena e il Municipio, la cappella dell’ex Ospedale del Ss. Crocifisso. "L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura in collaborazione con l’Istituto Comprensivo – commenta l’assessore Michele Drudi – ha l’obiettivo di far conoscere alle giovani generazioni la storia meldolese, i monumenti e luoghi della città di rilievo storico, culturale, artistico e naturalistico. I giovani sono il nostro futuro; a loro dobbiamo trasmettere la storia della città affinché diventino i custodi più preziosi della nostra memoria. Ringraziamo la dirigente scolastica e i docenti le guide e gli esperti di storia locale, il Genm, la Protezione civile di Meldola e l’Anpi per il contributo determinante nell’ideazione e nell’organizzazione degli itinerari di visita e per aver accompagnato i nostri studenti nelle varie giornate".