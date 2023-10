Programmati gli interventi di asfaltatura: ecco coma cambia la viabilità nei prossimi giorni

Prosegue il calendario dei lavori di asfaltatura che sono stati programmati in diverse vie di Forlimpopoli. Nello specifico, si è iniziato ieri con l’intervento in via Grandi. Oggi si sta proseguendo con via Amendola, mentre domani e dopodomani si procederà asfaltando altre strade: via Allende, venerdì via Nuova Fondine (nello specifico, nel tratto compreso fra la rotonda della via Emilia e la via Corallo). I lavori andranno avanti anche la prossima settimana, quando i macchinari si trasferiranno in via Kennedy e ancora martedì della prossima settimana sarà rifatto il manto stradale di via Per Bertinoro e via Lago. Infine i lavori si concluderanno giovedì 2 novembre, con via Turati. I lavori saranno segnalati in loco da apposita cartellonistica.