Programmi a confronto. Zattini e Rinaldini: alluvione, diga e cultura terreni di scontro aperto

La sfida tra i due maggiori candidati sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, sindaco uscente e ricandidato dal centrodestra, e Graziano Rinaldini, proposto dalla coalizione di centrosinistra, si gioca sul filo delle polemiche tra il lavoro svolto, o non svolto, in questi cinque anni e sui postumi dell’alluvione, che un anno fa ha colpito pesantemente buona parte della città. Andando a leggere i programmi proposti dalle due coalizioni e le idee dichiarate in queste settimane dai diretti interessati, si possono notare alcuni punti di vicinanza, mentre in altri contesti la si pensa quasi all’opposto.

INFRASTRUTTURE

Un potenziamento della Cervese è nelle corde di entrambi, così come la fermata dell’alta velocità, con Zattini che rivendica un interessamento diretto del Governo su questo tema, aiutato dalla vicinanza politica degli schieramenti. Sulle infrastrutture Rinaldini ha proposto varie volte l’allungamento della metropolitana di superficie: un progetto che vede interessata la costa, con ultima fermata a Santarcangelo, "ma che si potrebbe allungare fino a Forlì": in questo caso la sponda politica sono la Regione e l’altro Comune capoluogo, Cesena, guidati dal centrosinistra.

DIFESA IDROGEOLOGICA

Il rifacimento completo delle fogne è materia obbligatoria per entrambi. Sui sistemi di mitigazione per difendere la città dagli eventi estremi sempre più frequenti, Zattini si aspetta che la "Regione faccia la sua parte e che ponga in essere le vasche di laminazione" (soprattutto per il Montone e il Rabbi); Rinaldini vede nel futuro della città anche molti più alberi, 57 per ogni abitante, quindi ulteriori 54mila totali. Soprattutto, dedicherebbe un assessorato ad hoc sulla ricostruzione, che si impegni anche per ottenere i rimborsi. Poi parcheggi e marciapiedi realizzati con asfalto drenante. Su questo aspetto, però, Zattini ha ricordato come gli ultimi parcheggi eseguiti siano già stati realizzati così.

EMERGENZA SICCITÀ

Zattini sostiene la necessità di un secondo invaso che affianchi la diga di Ridracoli (l’opzione più calda è a monte di Premilcuore, nella valle del Rabbi), da 25 milioni di metri cubi (quella già esistente ne misura 32). La proposta, elaborata all’interno del percorso Romagna Next, è sostenuta da Romagna Acque. Graziano Rinaldini preferisce piccoli invasi.

CULTURA

Sulla promozione del patrimonio storico e artistico della città le visioni sono davvero lontane. Lo sfidante attacca parlando di una "cultura vuota di concetto e votata alla spettacolarizzazione", mentre diversi musei sono chiusi e andrebbero resi nuovamente fruibili. Il centrosinistra valorizzerebbe la biblioteca comunale e il fondo Piancastelli e fermerebbe lo spostamento della collezione Verzocchi da palazzo Romagnoli. Dal canto suo il sindaco difende a spada tratta l’operato dell’assessore Valerio Melandri, dal liscio al Miglio Bianco. A proposito di uno dei musei chiusi, quello del Risorgimento, l’idea annunciata è concentrare i reperti più interessanti a Villa Saffi, dove è ancora in corso il recupero, e che dovrebbe diventare il luogo dell’800.

CENTRO STORICO

Al candidato di centrosinistra non piace l’approccio "repressivo" dell’amministrazione, mentre nei primi 100 giorni del mandato rivedrebbe il regolamento del Mercato Coperto. Il candidato di centrodestra rivendica più telecamere e più vigili urbani, così come proseguire con luminarie e videomapping a Natale. Videomapping che Rinaldini non riproporrebbe.

UNIVERSITÀ

Per entrambi, l’università è strategica: pensano a una sede ad hoc per il corso di laurea in Medicina e parlano delle opportunità offerte da Ingegneria Nautica e dal polo aerospaziale. A proposito di questo, Zattini si è detto pronto a costituire "una Fondazione a sostegno", mentre Rinaldini enfatizza "l’importanza strategica per professioni e aziende ad altissima specializzazione"