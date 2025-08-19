"Progressivo impoverimento dei servizi sanitari a Modigliana"

A Modigliana si scontrano due visioni opposte sulla sanità locale: per le minoranze "Nel nostro Comune non si può parlare di sanità", mentre per l’assessore competente è "inutile chiedere (all’Ausl, ndr) quello che non si può ottenere".

"Alla prima amministrazione del sindaco Jader Dardi (2019–2024) è stata consegnata una rete ottimale di servizi socio sanitari, costruita a partire dal 1995, dall’amministrazione di Alba Maria Continelli, insieme ai medici di famiglia, e conclusa con l’amministrazione di Valerio Roccalbegni". Inizia così la nota congiunta dei capigruppo consiliari delle opposizioni: Continelli per la lista civica ‘In Comune per la comunità’ e Adriano Cheli per ‘ModiglianAttivAzione’.

I due ricordano la determinazione degli allora amministratori che convinse l’Ausl sulle necessità in una valle con tanti anziani, persone deboli e sui risparmi e benefici da progetti innovativi. Riferendosi al pionieristico Country hospital poi diventato Ospedale di comunità, attivato nel 1996, e alla prima Casa della salute italiana nel 2007.

"Con l’amministrazione Dardi è iniziato un progressivo impoverimento con tagli importanti fino a portar via l’ecografo al ginecologo, la cui presenza è quindi inutile". I capigruppo segnalano che non c’è più l’endocrinologo, nonostante i tanti malati di diabete e tiroide; gli specialisti vengono spesso ‘sospesi’ come l’ultima convenzione con l’ortopedico; il medico di continuità assistenziale spesso non è a Modigliana ma a Dovadola; frequenti le chiusure delle prenotazioni per specialisti perché le ore di presenza non sono sufficienti, con ambulatori aperti anche ai non residenti.

"Tutto questo – rimarcano Continelli e Cheli – senza proteste della maggioranza e con l’assurdo che l’assessore ai servizi socio sanitari Giuseppe Travaglini ha ottenuto dalla maggioranza il voto contrario alla nostra proposta di chiedere all’Ausl il ripristino dei servizi, così negando i bisogni della loro comunità". I capigruppo evidenziano che mai viene convocata la commissione servizi sociali e sanità. "Quando ciò è avvenuto su nostra richiesta e sui poliambulatori – conclude la nota – l’argomento non è stato discusso perché il sindaco, che non la presiede e non ne fa parte, lo ha rinviato ad una istituenda apposita commissione, sempre richiesta dall’opposizione, poi bocciata ancora dalla maggioranza in consiglio".

Giancarlo Aulizio