Promessi sposi in tv. Vince 52mila euro e la chiede in moglie: "Nozze tra un anno"

È stata una doppia vittoria quella ottenuta da Luca Covino – per gli amici ‘Ciocio’ –, 36 anni, ingegnere all’Elecrolux di Forlì, città in cui abita anche se ha mantenuto la residenza a Santa Sofia. Covino è il campione in carica di ‘Caduta libera’, format preserale di Canale 5. Tra martedì e mercoledì non solo ha conquistato ben 52mila euro, ma ha chiesto alla fidanzata Ilenia Zecca di sposarlo davanti alle telecamere. Ieri la giovane a inizio trasmissione è salita sul palco e ha risposto dì sì con grande entusiasmo in un momento televisivo, e non solo, di grande emozione per tutti. Il giovane ingegnere si è anche inginocchiato, donandole il fatidico anello. Tra le congratulazioni del conduttore Gerry Scotti e gli applausi del pubblico, la scena si è conclusa con baci e abbracci dei due fidanzati.

"Sono fidanzato con Ilenia da 8 anni – racconta Covino –. Da giorni tenevo l’anello in tasca e volevo darglielo dietro le quinte. Ne ho parlato con gli autori e Gerry Scotti, che a quel punto mi hanno spronato invece a farlo davanti alle telecamere. Così è stato, anche se Ilenia il giorno in cui ho vinto era purtroppo assente. Aggiungo che devo molto ad Ilenia perché è stata proprio lei a spronarmi e ad iscrivermi a ’Caduta libera’, una trasmissione che guardiamo sempre mentre prepariamo la cena. Lei ha capito le mie potenzialità e mi ha convinto a partecipare anche perché al di là delle mie presenze televisive mi considero una persona schiva e non amo molto i riflettori".

Appassionato di tennis e sci, Luca ha dimostrato di possedere una buona preparazione culturale di base e il giusto intuito e sangue freddo nelle otto puntate che lo hanno incoronato campione. A Forlì tra i colleghi di lavoro, gli amici di Santa Sofia e quelli di Ilenia, il tifo è sempre stato forte fin dall’inizio.

"Martedì sera, subito dopo la mia vincita di 52mila euro – aggiunge Covino – mi sono arrivati in un’ora più di 200 messaggi". Molto contenti a Santa Sofia anche i genitori Enrico e Laura e naturalmente tutta le famiglie Covino, Prati e Carfagna che gestiscono il noto Bar Moderno nella centralissima piazza Giacomo Matteotti, nel paese della Val Bidente, dove i clienti fin dal primo mattino parlano con ammirazione e curiosità del loro concittadino. Anche sui social si sprecano le attestazioni di stima.

"Abbiamo fissato la data del matrimonio – racconta Covino –. Sarà il 7 settembre 2024. Ci sposeremo nel paese di Ilenia, ad Ugento, la perla del Salento. Le vincite ci serviranno proprio a realizzare alcuni sogni che abbiamo nel cassetto". Nella puntata di ieri Luca non è riuscito ad aumentare il montepremi, ma ci riproverà con la consueta determinazione già oggi.