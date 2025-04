"Promosse il valore dello sport come educazione alla solidarietà"

Anche AiCS piange la scomparsa di Papa Francesco: "Papa Francesco – commenta il presidente Bruno Molea – ha parlato spesso e con grande passione del valore dello sport, vedendolo come una scuola di vita, capace di educare alla solidarietà, all’inclusione e alla pace. AiCS, da sempre impegnata nella promozione dello sport come strumento di coesione sociale, si riconosce nei principi che hanno guidato il suo pontificato. La sua visione di un mondo più giusto e solidale continuerà a essere un faro per le nostre attività e iniziative. In questo momento di lutto, esprimiamo la nostra vicinanza a tutti coloro che hanno trovato in Papa Francesco un punto di riferimento. AiCS raccoglie l’invito del presidente del Coni Giovanni Malagò e farà osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le sue manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia, da oggi e per tutta la settimana, per onorare la memoria del Santo Padre".