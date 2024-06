"Promuovere il turismo con le eccellenze"

Nei 14 Comuni dell’Unione prosegue il progetto Ben – Essere. Dopo il primo step, ‘Coltiviamo la consapevolezza’, sviluppato nelle scuole per instillare un seme nelle nuove generazioni sull’importanza dell’adozione di un corretto stile di vita, parte ora un’ulteriore fase dal titolo ‘Costruire Bellezza, creare sviluppo, generare felicità’. Parole che esprimono in maniera suggestiva ed efficace la natura e le finalità di un’iniziativa pluriennale "di una comunità che scrive il proprio destino". Utilizzando il ‘ben – essere’ come attrattore turistico, con possibili ricadute trasversali per tutta la comunità. L’iniziativa, promossa da Gal L’altra Romagna in collaborazione con l’Unione dei Comuni, sarà illustrata domani alle 11 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole all’interno di un incontro con gli operatori locali aperto al pubblico e a tutti i cittadini. A introdurre l’iniziativa sarà Emilio Casalini, volto noto di Rai3, conduttore del programma ‘Generazione bellezza’ e co-fondatore del museo dei 5 sensi di Sciacca.

"Dopo aver gettato il seme della consapevolezza – spiega la guida cicloturistica Luigi Barilari, coordinatore del progetto –, vogliamo mettere il territorio in condizione di comunicare le buone pratiche. Casalini ci affiancherà in questo sogno che è altresì un’avventura. Nessuno riesce come lui a entrare nel cuore della gente, a suscitare un ’oh’ di meraviglia". Il desiderio è quello di "valorizzare il patrimonio che è sotto gli occhi di tutti ma che non riusciamo a trasformare in una fonte di economia che potrebbe costituire il futuro per i nostri figli. Abbiamo invitato le eccellenze del territorio per raccontare esperienze positive. Abbiamo rivolto a 14 operatori dei Comuni dell’Unione due domande secche ovvero ’cosa ti rende felice nella tua attività e cosa apprezzi maggiormente del tuo territorio’. Interrogativi da cui emergono la passione e la visione positiva".

Al bando qualsiasi lamentela che non serve a costruire ma solo a distruggere: "Deve risaltare il modo di lavorare delle persone, la capacità di essere autentici e ospitali, propositivi nell’evidenziare ciò che funziona". Tra i protagonisti il liutaio di Dovadola e il titolare del Gran Caffè 900 di Castrocaro, i fratelli Gardini dell’omonima cioccolateria e i gestori del museo Mambrini di Galeata. "Non dobbiamo accusare la politica di ciò che non riesce a fare, ma essere noi ad avanzare proposte su ciò che si potrebbe fare". Attraverso un patto di comunità, un’aggregazione di imprese e di cittadini. "Saremo accompagnati nel percorso da professionisti, con la supervisione di Emilio Casalini, che ci seguirà passo passo".

A causa del ridotto numero di posti in sala, per partecipare all’incontro di domani è richiesta la prenotazione tramite whatsapp al numero 329.5510068.

Francesca Miccoli