"Pronta a impegnarmi per il mio territorio"

"Sono a disposizione per un impegno nel territorio. In quale ruolo? Il ruolo lo deciderò strada facendo insieme ai miei compaesani, al mio partito e agli alleati di centrodestra". E’ la risposta di Roberta Bennati, alla domanda se si candiderà a sindaco di Tredozio alle elezioni amministrative di giugno. Classe 1963 e laurea in giurisprudenza a Bologna, Bennati è istruttore direttivo presso la segreteria generale del Comune di San Lazzaro di Savena, dove lavora da molti anni, dopo un primo passaggio lavorativo presso l’Ausl di Bologna in campo amministrativo.

Bennati, lavorando nel Bolognese, qual è il suo rapporto con Tredozio, dove da alcuni anni guida anche il circolo di Fratelli d’Italia?

"I miei genitori erano di Modigliana, così come lo erano i miei nonni e bisnonni. A Modigliana ho frequentato le primarie e secondarie e con gli amici e compagni di scuola, tra cui alcuni di Tredozio, sono ancora molto legata e ci frequentiamo, anche grazie al gruppo della Leva 1963. Partecipo sempre agli eventi e alle iniziative in favore del territorio. Anche sabato scorso ero al teatro comunale di Modigliana per la serata di raccolta fondi per la Casa di riposo di Tredozio, fortemente colpita dal sisma del 18 settembre scorso. Sono e mi sento parte di questo territorio, anche perché risiedo a Tredozio, dove ho scelto di vivere anche se, come tanti, lavoro altrove".

Da quanto tempo risiede a Tredozio?

"Dal 2012, a giugno saranno 12 anni. Ho una casa di mia proprietà, che condivido con mio marito – molto conosciuto in paese e nel territorio – e mio figlio".

Quali sono le attuali emergenze di Tredozio?

"Alluvione e terremoto, che hanno cambiato l’agenda politica del paese. Nel comune della valle del Tramazzo restano però aperte tante altre questioni".

Tredozio è un territorio ferito. L’emergenza unisce o divide?

"Unisce. In paese è scattata tanta reciproca solidarietà, come dimostrano molte storie. In fasi come queste non servono inutili protagonismi, ma bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Il Governo sta mantenendo gli impegni presi con gli alluvionati e i terremotati. Personalmente sono sempre a stretto contatto con i miei compaesani. Il partito ci è vicino e di grande supporto"

E ora sente l’esigenza di fare qualche cosa in più per il suo territorio?

"In occasione della mia nomina a presidente del circolo FdI di Tredozio ho detto di essre legata al territorio e di volermi impegnare a migliorarlo. Lo confermo. Alcuni compaesani in questi mesi mi hanno chiesto di impegnarmi in prima persona alle prossime elezioni comunali e mettere al servizio della mia comunità anche l’esperienza professionale maturata. Trent’anni di attività in ambito amministrativo in effetti sono un patrimonio prezioso ed è cosa sulla quale sto riflettendo insieme a un gruppo di amici".

Non è soddisfatta dell’attuale amministrazione guidata dalla sindaca Simona Vietina?

"C’è chi pensa che in quasi dieci anni di mandato non ci siano stati cambiamenti visibili, mentre invece di cose se ne sarebbero potute fare tante, anche se ora, alla luce degli eventi che hanno colpito il territorio, certamente lo scenario è cambiato. Ma non servono protagonismi. Sono una persona operativa, disposta a confrontarmi con i cittadini, a ragionare e rimboccarmi le maniche".

Residente a Modigliana dalla nascita e successivamente a Tredozio, l’ideale per una collaborazione più stretta fra i due comuni?

"E’ prematuro parlarne ora. Ma se si presenterà il tema, ci si confronterà apertamente come su tutto il resto".