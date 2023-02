Pronta a svelarsi la villa romana di Fiumana

di Quinto Cappelli

Anche nella valle del Rabbi, varie località come Fiumana e Predappio esistevano già al tempo dei romani, come dimostrano i ritrovamenti di alcuni recenti scavi, guidati dagli esperti dell’Università di Parma. ‘La villa romana di Fiumana’ è, infatti, il titolo di un incontro che si terrà sabato a Predappio, alle 10, nella sala Europa di Via Marconi 17, in occasione della presentazione della prima campagna di scavi dell’Università di Parma a Fiumana. Anticipa il sindaco, Roberto Canali: "Si tratta di un importante appuntamento aperto al pubblico, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini".

Dopo i saluti da parte del sindaco Roberto Canali, interverranno Diego Saglia, direttore del dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell’università di Parma; Romina Pirraglia, funzionaria archeologa della Soprintendenza per la provincia di Forlì-Cesena; Riccardo Villicich, direttore dello scavo dell’università di Parma; Alessia Morigi, co-responsabile scientifica dello scavo; Marco Gregori dell’Università di Parma e Paolo Poponessi, storico forlivese e responsabile di marketing. Racconta il sindaco Canali: "Gli scavi, conclusi nell’estate 2022 e diretti dal professor Villicich, confermano quanto emerso già negli anni Sessanta del secolo scorso, quando furono localizzati i resti della villa romana. Le immagini satellitari acquisite nel 2021 e 2022 dell’area a ovest del quartiere artigianale di Fiumana, in località Ca’di Mezzo, hanno rilevato un insediamento incentrato sulle vicende di una villa romana caratterizzata da almeno due importanti fasi costruttive: una prima fase alto imperiale (collocabile nel I sec. d.C.) e una di età tardoantica (IV secolo d.C.)". Secondo gli archeologi, "entrambe le ville dovevano essere ricche dimore, contraddistinte da ampi spazi e arredi di prestigio, appartenute ad un ricco signore (‘dominus’), esponente illustre, probabilmente, dell’aristocrazia di Forlì (Forum Livi)".

Vicino alla villa tardoantica ci sarebbe stato anche un impianto termale. Conclude il sindaco Canali: "A luglio riprenderà la seconda campagna di scavo, nella speranza che le scoperte riportino alla luce siti archeologici di grande interesse scientifico e culturale non solo per il comune di Predappio, ma per l’intera vallata del Rabbi, per Forlì e la Romagna".